Dal nord ovest: Ladri di biciclette, la Polizia Stradale scopre un furgone sulla Torino-Aosta carico di mezzi rubati, due arresti

Il furto di biciclette continua a essere uno dei fenomeni più fastidiosi, a Torino e non solo. Negli scorsi giorni una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Torino, in servizio sull’autostrada Torino-Aosta, è stata inviata dalla centrale operativa nei pressi di Volpiano per la presenza di un uomo in bicicletta.