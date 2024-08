Raffica di incidenti: casi a Biella, Gaglianico e Valdengo

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di incidenti stradali nel Biellese. Nella giornata di ieri, 3 agosto, si sono registrati casi a Valdengo e Biella: nel primo caso, sono rimaste coinvolte un'auto e una moto in prossimità di una rotonda; nell'altro, invece, si è verificato un tamponamento tra due veicoli in orario serale. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto i Carabinieri.

A Gaglianico, invece, altro sinistro per cause da accertare: a raccogliere i rilievi gli agenti della Polizia Stradale.