Cade dalla bici e resta ferita sul sentiero dell'Artignaga, francese di 59 anni soccorsa al Bocchetto Sessera

Intervento congiunto di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco al Bocchetto Sessera per una donna rimasta ferita lungo il sentiero che porta all'Alpe Artignaga.

L'allarme è scattato intorno alle 15.30 di oggi, 4 agosto: stando alle prime ricostruzioni, la 59enne di nazionalità francese si sarebbe procurata una sospetta lesione ad una caviglia, a seguito di una caduta in bici lungo il percorso. Insieme a lei, erano presenti il marito e un gruppo di amici che hanno subito digitato il numero di emergenza.

In breve tempo, sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino che, con l'aiuto delle squadre di Biella, hanno raggiunto la signora nel luogo dell'incidente. Dopo la prima assistenza, è stata imbarellata e caricata sui mezzi di soccorso in direzione dell'ambulanza. In seguito, è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso.