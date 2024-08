In espansione il turismo in Piemonte: anche a Biella si conferma il trend.

Nel primo semestre del 2024, come evidenziato dall’osservatorio turistico della regione Piemonte, il flusso turistico è in espansione e grazie alle bellezze paesaggistiche e alle splendide aree montane, che offrono riparo al caldo cittadino, Biella è una meta gettonata.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un notevole incremento delle temperature e il conseguente affollamento delle medie ed elevate altitudini del Biellese, ma non è solo grazie al caldo che fiumi e località delle verdi valli hanno riscosso tanto successo. Se da un lato i cittadini affrontano l’esodo verso le mete montane per cercare ristoro e refrigerio dall’aridità della pianura, dall’altra sono in molti i turisti, anche stranieri, che si dedicano alla scoperta di mete inesplorate, per immergersi nella natura. Lo dimostra l’incremento del turismo d’oltralpe, che cresce di anno in anno, del 50% circa. Le testimonianze di albergatori locali e gestori dei rifugi confermano la forte presenza straniera, che aumenta ogni stagione: Svizzera, Francia e Germania sul podio, ma nelle ultime settimane sono stati in molti i turisti da molti altri paesi d’Europa, ne sono un esempio i circa 400 giovani spagnoli che si sono recati a Oropa.

“Questione di fondamentale importanza – sottolineano gli albergatori – mantenere accessibili le aree montane. Il paesaggio va preservato e con esso tradizioni e cultura che oggi tornano alla luce, grazie agli storici luoghi di ritrovo che oggi riscuotono particolare successo. Per questo la cura dei sentieri e delle vie già esistenti permette di mantenere accessibili aree che rappresentano il fulcro delle comunità locali”.

Dati interessanti emergono dalla crescita dei grandi eventi biellesi, che con mostre, esposizioni e manifestazioni diffuse su tutto il territorio e creano sinergie all'interno di una rete che non intende arrestarsi. Ne sono un esempio il record di Selvatica, che nell’ultima stagione ha accolto circa 8mila visitatori e i grandi successi di piccole associazioni che lavorando tutto l'anno, offrono eventi accentratori di un'attenzione collettiva.

L’espansione del settore turistico è conseguenza di un maggior interesse e consapevolezza verso la sostenibilità e la natura, che con la giusta valorizzazione mantengono elevata l’attrattiva del paesaggio, delle tradizioni e la cultura del territorio.