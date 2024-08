Riceviamo e pubblichiamo:

“A neanche tre mesi dalla loro posa, segnalo al Comune che uno dei nuovi salvapedoni posizionati in via Milano, a Vigliano Biellese, risulta danneggiato, forse a causa di un urto, ed è pericolosamente in bilico a pochi metri dalla strada. Può essere un pericolo per i passanti e le auto in sosta. Occorre un intervento di messa in sicurezza”.