Piscina Rivetti e riqualificazione delle vasche estive: "Da completare le ultime lavorazioni".

L’Amministrazione Comunale di Biella e IN SPORT Srl Società Sportiva Dilettantistica comunicano che per la stagione estiva 2024 non sarà possibile l’apertura delle vasche esterne del Centro Sportivo Natatorio Comunale “M. Rivetti”.

I tempi per completare le ultime lavorazioni, le rifiniture ed i relativi collaudi termineranno nelle prossime settimane. Successivamente si renderebbe necessario un ulteriore periodo per la messa in servizio degli impianti e per le operazioni di allestimento e igienizzazione, interventi che posticiperebbero la possibile apertura oltre la metà di agosto.

Purtroppo, l’eccezionale periodo di maltempo prolungato – perdurato fino a stagione estiva inoltrata – ha influito negativamente sulla tabella di marcia del cantiere inerente gli interventi previsti dal PNRR, che il Comune ha avviato per il rifacimento delle vasche esterne ed il restyling delle aree verdi e dei servizi.

Consci del dispiacere di iscritti ed utenti, resta ben salda la consapevolezza che si tratta di un sacrificio necessario per garantire alla cittadinanza un impianto sempre più efficiente ed accogliente anche nella parte estiva.

IN SPORT, comunque, garantisce che le vasche coperte rimangono attive e completamente fruibili con orario pieno, così come lo spazio verde esterno rimane riservato per il camp estivo, il cui programma e servizio rimane invariato.