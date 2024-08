Quaregna Cerreto, ritocchi alle tariffe mensa nelle scuole per i residenti

Da settembre il Comune di Quaregna Cerreto limiterà l'integrazione tariffaria per il servizio mensa nelle scuole per i residenti che porteranno i figli all'infanzia di Quaregna Cerreto, Cerreto Castello, alle medie di Valdengo e alle elementari di Quaregna Cerreto. Rispetto agli anni passati non verserà la differenza tariffaria che c'è tra residenti e non residenti per il servizio mensa per i genitori che porteranno i figli all'elementare di Valdengo.

"Si tratta di una modifica giustificata dal fatto che, sul territorio di competenza esiste la scuola primaria, ed è compito dell’amministrazione incentivarla e far sì che i residenti scelgano di iscrivere i propri figli presso la stessa", spiega il sindaco Katia Giordani. "Ciò in base al principio che il criterio principale per la scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio - si legge nella delibera di giunta che stabilisce la modifica - è la territorialità e nella consapevolezza che la realtà scolastica della scuola primaria presente sul territorio comunale garantisce un’ampia attività didattica ed ottimi servizi".

"I costi di gestione del servizio anche per noi Comune sono sempre più elevati - conclude il sindaco - . Quest anno abbiamo anche il nuovo scuolabus che è stato un costo non indifferente".