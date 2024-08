Amichevole Inter Primavera – Biellese: i padroni di casa vincono 6 – 1 FOTO

Partita intensa per i giovani biellesi che ieri, venerdì 2 agosto, si sono recati a Milano per un esordio amichevole contro una squadra dalle prestazioni ottimali: “La prima amichevole ha evidenziato la disparità di condizioni tecniche e atletiche – dichiara il mister Luca Prina – un incontro funzionale che ci permetterà di lavorare su ciò che conta realmente e formare una squadra performante. C’è coesione sia dentro che fuori dal campo e ci dirigeremo uniti verso l’obiettivo”.

L’Inter Primavera ha dimostrato la supremazia sul campo e sotto la guida di Zanchetta segnano ben 6 punti (2 Pinotti, 1 Spinacce, 2 De Pieri e 1 Tigani), ma i risultati non hanno alterano l’entusiasmo dei biellesi: “Nonostante il risultato siamo contenti – dichiara Giacomo Gila, che nella partita di ieri ha segnato il goal bianconero -, giustamente sofferta per la preparazione: dobbiamo lavorare e cercare affiatamento, al fine di migliorare in campo. Un gruppo unito e affiatato che ci permetta di ottenere risultati sul campo: siamo tutti pronti!”

Per la nuova Biellese i risultati rappresentano un punto di partenza, una consapevolezza che non limita ma anzi, come dimostrato da dirigenti e calciatori, una base d’appoggio per costruire la squadra che da tempo avevano sognato.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 7, alle ore 17.00, contro il Chisola, a Vinovo.