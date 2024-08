Finto tecnico dell'acquedotto truffa 81enne di Sostegno

Ancora una truffa perpetrata ai danni di una donna nella giornata di ieri giovedì 1 agosto a Sostegno.

Un uomo con la mascherina si sarebbe presentato alla porta di un' 81enne presentandosi come tecnico dell'acquedotto sostenendo che doveva fare dei controlli in quanto l'acqua era inquinata. A questo punto il malvivente avrebbe distratto la donna lanciando un petardo, e approfittando del momento di caos le avrebbe sottratto denaro e degli orologi.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 14,30. Indagano i Carabinieri.

A questo proposito Cordar ricorda che i suoi operatori NON si occupano di manutenzione od interventi legati alla pulizia delle tubature internamente alle abitazioni, NON sono in alcun modo tenuti a riscuotere pagamenti o richiedere il controllo di bollette o documenti, NON possono costituire direttamente veicolo per la diffusione relativa ad allarmi di inquinamento idrico, fughe di gas, incendi o altro. MAI potranno richiedere la verifica di oggetti preziosi o banconote. Cordar S.p.A. è a disposizione di tutti gli Utenti che, in caso di necessità e PRIMA di permettere l’accesso alla propria abitazione, o di dar seguito ad indicazioni particolari pervenute da tecnici, desiderassero richiedere accertamenti, al numero verde 800628828.