Roppolo in festa per San Domenico, ci sarà la processione per le vie del paese

Roppolo in festa per San Domenico. L'appuntamento è in programma per sabato 3 agosto, con il ritrovo al cippo commemorativo nell'area sosta della via Francigena (ore 15.45).

Seguirà la Santa Messa, con la processione finale assieme alla reliquia del Santo per le vie del paese sulle note della Banda Musicale. Al termine, avrà luogo un rinfresco offerto dai priori presso l'oratorio.