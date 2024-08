Comfort e stile con le calzature Gelattto: offerte imperdibili alla Parafarmacia Beltrami

In estate, con le temperature elevate, con la sedentarietà e a causa di lievi sofferenze a carico del sistema venoso e linfatico, può capitare di sentire le gambe più gonfie e appesantite.

Le calzature Gelattto, con il loro plantare anatomico, sono un ottimo alleato per ritornare ad una condizione di benessere: sono, infatti, appositamente studiate per favorire il ritorno venoso e linfatico, riducendo ritenzione idrica, gonfiore e pesantezza. Riconosciute come dispositivi medici detraibili, sono dotate di una speciale suola ergonomica capace di garantire un corretto appoggio del piede, aiutando a mantenere una postura corretta e favorendo una camminata comoda; lo speciale materiale ammortizzante di ultima generazione consente di prevenire sovraccarichi alla colonna vertebrale, dovuti all’impatto del tallone sul suolo, al ginocchio e al piede stesso, riducendo i rischi di sviluppare talloniti, fasciti e disturbi al metatarso. Design innovativo e tecnologie all'avanguardia, salute e moda si coniugano in una selezione ampia di articoli per incontrare ogni gusto e soddisfare ogni esigenza.

Da oggi, 1 agosto, fino al 30 settembre, in Parafarmacia Beltrami, potrai trovare tutta la collezione estiva in promozione al -20%, un’occasione da non perdere per dare una marcia in più alla tua estate.

La Parafarmacia Beltrami nel periodo estivo non chiude! Il nostro personale sarà sempre a vostra disposizione anche per tutto il mese di agosto con un orario di apertura ridotto.

Dal 5 al 31 agosto seguiremo i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 12.00 alle 18.00; sabato dalle 9.30 alle 15.30.