Biella, dal 5 al 14 agosto nuova chiusura del Tunnel di Corso San Maurizio

Anas ha programmato la prima fase dei lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione all’interno delle gallerie San Giovanni Bosco, Santo Stefano, San Biagio e San Paolo, tra km 16,600 e 18,200 della tangenziale sud di Biella (tecnicamente definita Strada Statale 758 Masserano-Mongrando), lungo Corso San Maurizio.

Il programma dei lavori prevede lo smontaggio dell’impianto esistente e il montaggio di punti luci LED a risparmio energetico.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da lunedì 5 a mercoledì 14 agosto i sottopassi saranno chiusi al traffico, esclusi sabato e domenica.

La chiusura non sarà contemporanea in entrambe le direzioni ma si interverrà alternativamente in direzione Mongrando (gallerie San Giovanni Bosco e Santo Stefano) e Biella (gallerie San Biagio e San Paolo).