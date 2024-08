Stadio Pozzo, la minoranza: “Incuria e degrado all'esterno: si interviene in tempi brevi?”

“Sullo stadio Pozzo-La Marmora c'è l'intenzione di intervenire in tempi brevi anche all'esterno?”. Se lo domandano i consiglieri comunali della liste Buongiorno Biella e Costruiamo Biella Luigi Apicella, Andrea Foglio Bonda e Teresa Barresi.

“Premesso che il programma di ristrutturazione dello stadio rappresenta senza dubbio un’opera meritoria di programmazione, finalizzata a ridare lustro a una struttura che, sino a pochi anni fa, era considerata a tutti gli effetti la casa degli sportivi biellesi – spiegano - E proprio in questi giorni abbiamo assistito alla messa a nuovo dell’intero settore dei popolari, ennesimo tassello di un programma di ammodernamento che consentirà alla struttura di ospitare nel modo più adeguato possibile grandi eventi di livello sportivo".

"Ma chiediamo al sindaco e all'assessore competente di sapere se questo enorme lavoro di ristrutturazione interna dello stadio Lamarmora Pozzo contempli in tempi brevi anche un’opera di intervento/ammodernamento di tutti gli ambiti esterni della struttura - proseguono - Tra questi, l’ingresso principale con tanto di aquile all’entrata da ripulire, la sostituzione delle bandiere di rappresentanza, il perimetro di cinta in muratura dello stadio nel suo complesso che in alcuni punti risulta ormai cadente e deteriorato dall’usura del tempo. In foto, si evidenzia l’attuale stato di incuria/degrado degli ambiti esterni dello stadio”.