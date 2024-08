Laurea con lode per il giovane Christian Regis

Si è conclusa con una votazione di 110 con lode e menzione accademica la discussione della tesi sul "Problema dell'oggettività di Max Weber" di Christian Regis all'Università di Scienze Giuridiche e Sociali di Chieti-Pescara.

Un brillante percorso, quello intrapreso dal giovane valdilanese, passato attraverso una prima laurea triennale in sociologia e criminologia conseguita due anni or sono con una tesi sull' "Antropologia urbana e il fenomeno della tratta nel contesto italiano" e che ora punta ad una borsa di studio che gli consentirà di poter svolgere un Dottorato di ricerca biennale in Germania coltivando il desiderio di restare in un ambito accademico seguendo le orme dei genitori entrambi insegnanti (il padre Alberto è docente all'Istituto Alberghiero n.d.r.).