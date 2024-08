Candelo, perdita d'acqua in via del Cervo: lavoro concluso (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

“In merito alla perdita d'acqua rilevata in zona via del Cervo, sono conclusi i lavori di riparazione della stessa”. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

E aggiunge: “L'acqua è un bene comune, per questo siamo intervenuti finché non si è arrivati ad una soluzione. Ringrazio anche i cittadini per la collaborazione nel monitoraggio del territorio, invitando sempre a fare le segnalazioni direttamente agli uffici comunali”.