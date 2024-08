Nuovo arrivo in casa Cossato. L'annuncio arriva dalla società: “Siamo lieti di annunciare l'accordo siglato con il giocatore Filippo Messina. Per l'attaccante, classe 2001, formatosi nelle giovanili nazionali del Novara, con già alcune stagioni in Eccellenza, si tratta di un nuovo inizio in una nuova categoria ma da protagonista assoluto”.