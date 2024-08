Biella, lavori in corso con divieto di sosta: ecco le vie interessate (foto di repertorio)

Il comune di Biella comunica che a causa lavori è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione veicolare eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, nelle seguenti aree e periodi: via Addis Abeba tratto tra via Pajetta e C.so Risorgimento dalle 00.00 alle 24.00 i giorni 5-6-7- agosto 2024 (area ingombro totale 50,00 mq).