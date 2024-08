Sagliano, il Comune dice basta all'abbandono dei rifiuti: “Più controlli e sanzioni ai trasgressori”

L'amministrazione comunale di Sagliano dice basta all'abbandono dei rifiuti. “È un problema serio – spiega in una nota - che danneggia l’ambiente, la salute e la bellezza del nostro territorio. Siamo determinati ad affrontare questo problema con serietà e responsabilità e, nei prossimi mesi, si lavorerà con determinazione. La partecipazione di tutti è fondamentale e quindi invitiamo ogni cittadino a rispettare l’ambiente e a segnalare prontamente comportamenti incivili. Sicuramente fin da subito bisognerà attivare maggiori controlli, con una maggior vigilanza per prevenire e sanzionare gli abbandoni illegali di rifiuti in tutto il territorio comunale. Questo fenomeno di degrado è ancora molto presente e deve essere contrastato in maniera decisa. Fare la raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma anche una questione di coscienza morale e responsabilità civica”.

Molto probabilmente verranno adottate diverse campagne di sensibilizzazione. “Per lo più educative per informare i cittadini sull’importanza di smaltire correttamente i rifiuti e sull’impatto negativo dell’abbandono dei rifiuti sull'ambiente” conclude il Comune.