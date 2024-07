Liguria, Ermini lascia Direzione Pd: "Non voglio creare nessuna difficoltà"

(Adnkronos) - David Ermini lascia la Direzione del Pd. L'ex vicepresidente del Csm ha comunicato questa mattina la sua decisione al presidente dem, Stefano Bonaccini. Ieri Andrea Orlando, possibile candidato del centrosinistra in Liguria, aveva chiamato Ermini chiedendogli di rinunciare all'incarico di presidente Spininvest, società del gruppo Spinelli, per evitare il rischio di strumentalizzazioni.

"Non pensavo che un incarico professionale potesse creare imbarazzi", spiega Ermini contattato telefonicamente. "Ma comunque non voglio creare nessuna difficoltà e per questo oggi ho comunicato la mia decisione di lasciare la Direzione Pd al presidente Bonaccini".

"Ringrazio David Ermini perché, con la scelta di dimettersi da membro della Direzione nazionale del Pd, toglie di mezzo polveroni, incomprensioni e strumentalizzazioni", afferma il presidente dem Stefano Bonaccini. "Parliamo di una vicenda che, con ogni evidenza, lo vede coinvolto nella sua veste esclusivamente professionale. La concomitanza delle elezioni provocate dalle dimissioni del presidente Toti, proprio a seguito dell’inchiesta giudiziaria in Liguria, ha indubbiamente provocato il cortocircuito. Il gesto di Ermini, perciò, va apprezzato e conferma la sua correttezza sia sul piano professionale sia su quello politico, che peraltro ha sempre caratterizzato il suo agire nelle istituzioni", aggiunge Bonaccini.