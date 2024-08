L'arte dei Madonnari per la prima volta a Oropa

Domenica 11 agosto il Santuario di Oropa ospiterà per la prima volta L’arte dei Madonnari, un evento che unisce arte, tradizione e divertimento per tutta la famiglia. Dalle ore 9 alle 19, il sagrato della Basilica Superiore si trasformerà in una galleria a cielo aperto grazie alla presenza dei Madonnari di Bergamo, la cui storia di artisti di strada inizia nel 1987 al Santuario della Madonna delle Grazie di Curtatone in provincia di Mantova. L'evento, organizzato grazie al contributo della Fondazione CRT, offrirà al pubblico l'opportunità di ammirare dal vivo il processo creativo di queste affascinanti opere ispirate a temi religiosi. I Madonnari, con la loro abilità e passione, daranno vita a immagini sacre di singolare bellezza, tra cui non mancherà l’effigie della Madonna di Oropa. Inoltre, per rendere la giornata ancora più speciale e coinvolgente, sarà allestito un laboratorio di gessetto per bambini.

Alle ore 11 e alle ore 15.30, i più piccoli potranno cimentarsi nella creazione delle proprie opere d'arte, guidati da esperti madonnari che li introdurranno ai segreti di questa affascinante tecnica. Il laboratorio, gratuito e aperto a tutti, è un'occasione unica per stimolare la creatività e l'immaginazione dei giovani partecipanti, offrendo loro un'esperienza educativa e divertente. Il Laboratorio è finalizzato ad apprendere le prime basi dell’arte del gessetto, propria dei madonnari, avvicinando i partecipanti a questa tecnica con un approccio pratico e diretto, caratteristica dei pittori di strada. Al termine del laboratorio, i bambini potranno portare a casa le tavole realizzate, e conservare un ricordo della giornata. L'evento è pensato per offrire a tutta la famiglia una domenica all'insegna della creatività e del divertimento all’interno della programmazione dell’estate a Oropa. Per maggiori informazioni info@santuariodioropa.it Tel. 015 25551200.