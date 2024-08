Brusnengo, ottimo cibo e divertimento con "Tutti in Piazza per una Pizza pazza" - Foto pagina FB Amministrazione di Brusnengo

C'era una bella tavolata sabato sera, 27 luglio, in Via Garibaldi a Brusnengo con "Tutti in Piazza per una Pizza pazza e se non ti sazia panzerotti e gelato", in cui i partecipanti hanno unito divertimento ed ottimo cibo.