Auto fuori strada in alta Valsessera, ferita una donna

Intorno alle 6.30 di oggi, 31 luglio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti in alta Valsessera per un incidente stradale.

Un'auto è finita fuori dalla sede stradale lungo la Provinciale 71 nel territorio di Guardabosone. Un volta in posto, la squadra di Varallo, insieme ai sanitari del 118, hanno prestato soccorso alla conducente, trasportata poi in ospedale, e alla messa in sicurezza dell'area coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri di Serravalle e Borgosesia e i sanitari di Cossato.