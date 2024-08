Mountain bike e natura: con Evergreen Bike un pomeriggio di avvicinamento.

Andare in bicicletta, specialmente in mountain bike, porta ad entrare in contatto con la natura, scoprendo luoghi incontaminati in modo sostenibile e nel biellese il cicloturismo sta crescendo molto. La passione per la mountain bike ha permesso la nascita di Evergreen Bike CSEN, la bici è stata il punto d’incontro tra Corrado Lovato e Luciano Canova, che si sono uniti per promuovere il cicloturismo nel biellese.

In occasione della Granfondo di Biella, è stato organizzato un evento collaterale per coinvolgere i più piccoli ed insegnare loro i rudimenti base per pedalare in natura.

“I bambini dimostrano un grande entusiasmo - afferma Luciano Canova, presidente dell’associazione Evergreen Bike - nei confronti di questo fantastico sport costituito da coordinamento motorio e sana attività fisica. Questi eventi sono delle opportunità per crescere e imparare in affiancamento ad esperti, infatti, i più piccoli, grazie a queste esperienze, possono apprendere, oltre alla disciplina del ciclismo, anche a rispettare la natura.”

Un evento, quindi, utile per i bambini sia dal punto di vista dell’apprendimento di questo fantastico sport, sia per imparare a relazionarsi con gli altri.