IronBiella al Triathlon Aronamen

Domenica 28 Luglio, sulle rive del Lago Maggiore e più precisamente ad Arona, sì è svolta la gara di Triathlon Aronamen. 1,9 km di Nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa erano il compito dei nostri atleti.

La partenza era fissata alle 06:30 dalla piazzetta di Arona, un tuffo nel lago e via che si parte. La temperatura dell' acqua era mite forse addirittura fin troppo calda per indossare la muta. La seconda frazione partiva sempre da Arona, un bastone fino a Baveno, si torna indietro e nella zona di Lesa si percorreva la famosa salita di Calogna. Un susseguirsi di salite e discesa tra panorami mozzafiato e l'alto Vergante.

Dulcis in fundo la corsa, 21 km sotto il sole cocente per arrivare al traguardo e prendersi la medaglia... Un' ottima prestazione per tutti i nostri Atleti, per le donne Laura Ravera ed Enrica Soligo. Gli Uomini Stefano Pozzo, Filippo Pellanda, Andrea Valdani, Tiziano Valcauda e Matteo Prina Mello