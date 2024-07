A Migliano “Gnomo Festival”: tre giorni di festa per tutta la famiglia.

Sono diverse le associazioni biellesi che porteranno a Miagliano l'evento “Gnomo Festival”: tre giorni di festa per coinvolgere e divertire tutta la famiglia. La seconda edizione ha un ricco programma che comprende animazione, musica, teatro, danza, giochi, laboratori, mercatino e area food.

“Bimbi e non più bimbi gli gnomi stanno per tornare! Vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme”.