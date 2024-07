Un ciclista di 64 anni è finito al Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale con un'auto. È successo ieri mattina, 29 luglio, in prossimità della rotonda di via Mucrone, a Mongrando.

L'uomo è stato subito assistito dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti del caso che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.