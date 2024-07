Il fascino delle montagne biellesi colpisce ancora i turisti.

Dato il bel tempo e le temperature elevate, Newsbiella.it ha deciso di coinvolgere alcune attività situate nelle montagne biellesi che ogni anno attirano turisti, per raccogliere alcuni dati riguardo all’appena trascorso fine settimana.

Oropa e Bielmonte sono le mete più gettonate, specialmente durante i giorni particolarmente caldi.

La Bossola, situata ad Oropa, ha attirato numerosi visitatori alla ricerca di un po’ di frescura, a causa delle temperature particolarmente elevate in città. Varia è la provenienza: per la maggior parte sono biellesi, valdostani, novaresi e vercellesi, ma si contano numerosi olandesi che hanno comprato casa sulle nostre montagne pacifiche.

Lo Chalet, che si trova a Bielmonte, ha gestito una notevole affluenza lombarda. Non c’erano stranieri, ma generalmente alcuni giungono dalla Germania e dalla Francia.

Per il ristorante Bucaneve di Bielmonte il fine settimana si è rivelato molto positivo: il bel tempo e il caldo torrido della città ha incentivato i cittadini a rifugiarsi al fresco. I turisti erano principalmente di Milano, Varese e Torino, ma all’interno dell’albergo alloggiano anche alcuni tedeschi. Lo stesso vale per la locanda Bocchetto Sessera che ha accolto in maggior numero biellesi.

Anche per l’ASD Oropa Outdoor, nota attività che si occupa di sport di montagna e su ghiaccio situata ad Oropa, il fine settimana è stato proficuo, specialmente domenica, poiché è stato il primo giorno in cui le temperature sono aumentate. I turisti erano principalmente biellesi ma da lunedì diversi pullman di ragazzi spagnoli sono giunti in visita ad Oropa e sono arrivati anche turisti pakistani. Pieno il parcheggio che negli stessi giorni ha accolto la processione di Fontainemore, con partenza da Aosta.

Il Biellese, come dimostrato in precedenza, accoglie pellegrini, visitatori e turisti da tutto il mondo, grazie ad importanti punti di interesse paesaggistico e culturale. Un territorio da valorizzare che a discapito dei luoghi comuni attrae grande interesse di cittadini e locali, anche grazie al clima favorevole.