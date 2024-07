Candelo, lavori in centro: cambia la viabilità (foto di repertorio)

Cambia la viabilità nel centro di Candelo. Il Comune avvisa che, da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, nella fascia oraria 8.30-17.30, è stato disposto il senso unico alternato per lavori in corso San Grato nel tratto tra l'intersezione con via San Antonio e Santa Maria e da quest'ultima nel tratto tra corso San Grato e il campo sportivo.