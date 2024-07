A Villanova Biellese la carta dei servizi scolastici 2024/2025

Con delibera di Giunta del 19 luglio il Comune di Villanova Biellese ha approvato la carta dei servizi per l'anno scolastico 2024/2025, consultabile sul sito comunale al link https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=3548&Tipo=3&CE=vllnvblls269

Quanto alla scuola dell'infanzia di Massazza, la mensa costa 3,70 euro a pasto: sono previste esenzione e riduzioni in base alle fasce di reddito, da richiedere entro il 12 agosto. All'infanzia di Massazza sono previsti anche prescuola e postscuola gratuiti.

Quanto alla scuola primaria di Verrone, il costo del trasporto è 100 euro (pagamento in unica soluzione entro il 30 agosto; oppure due rate da 50 entro 30 agosto e 20 dicembre). Prescuola e postscuola sono regolati dalla carta di servizi del Comune di Verrone. La mensa prevede un costo a pasto di 3,50 euro: anche in questo caso sono previste esenzione e riduzioni da fare valere entro il 12 agosto.

Infine la scuola secondaria di primo grado di Sandigliano, per la quale il costo del trasporto è di 180 euro per l'anno scolastico (pagamento in unica soluzione entro il 30 agosto; oppure due rate da 90 entro 30 agosto e 20 dicembre).