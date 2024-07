Ponderano, scintille tra maggioranza e minoranza in consiglio per il regolamento per il suo funzionamento

Le modifiche al regolamento comunale sul consiglio a Ponderano non mettono d'accordo maggioranza e minoranza, che all'ultimo consiglio dello scorso 23 luglio ha abbandonato l'aula al momento della sua approvazione.

"La bozza del nuovo regolamento - scrive il Gruppo Consiliare Nuova Ponderano Merita in un comunicato - composta da 32 pagine e 62 articoli, è stata messa a disposizione solo il 18 luglio senza alcun confronto preliminare. Noi abbiamo quindi proposto la sospensione della delibera in favore della costituzione di una Commissione temporanea speciale avente appunto lo scopo di discutere e preparare un testo possibilmente condiviso. Ma il sindaco ha rifiutato". "Riteniamo sia stato un vero e proprio colpo di mano per oscurare la minoranza realizzato con la solita arroganza di chi proprio non riesce ad accettare che vi sia un confronto tra le parti anche a fronte dell’esito elettorale pressoché paritario - commenta Marco Gardiolo - Inspiegabile la volontà di affermare la validità del Consiglio in prima convocazione con la presenza di 6 membri, Sindaco compreso, ovvero con una minoranza rispetto alla sua plenaria composizione di 13 membri (nell’evidenza che è pari a 7 la cifra per affermare che vi sia la maggioranza dei componenti)”.

Per il sindaco Roberto Locca il vecchio regolamento operativo da 29 anni, andava aggiornato, ed è stato fatto, senza stravolgere l’impianto del vecchio e rispettando le leggi attuali.

"Il mio compito e quello del gruppo di maggioranza - dichiara il sindaco Roberto Locca in risposta alla minoranza -, è tutelare l’interesse dei Ponderanesi e del comune di Ponderano, come abbiamo dimostrato in questi anni di buon governo, gli emendamenti presentati sono viziati di pretestuosità pertanto non accoglibili. Il nuovo regolamento è simile a quello dei comuni affini. E aggiungo che la minoranza male interpreta il significato di alcune parole, quando usa il termine indirizzato al nostro gruppo “arroganza” al posto termine più corretto di “determinazione” come abbiamo noi dimostrato nel raggiungere gli obiettivi del programma elettorale precedente. È stata modificata la presenza del numero minimo dei consiglieri necessari affinché le sedute consigliari siano valide, considerando l’attuale momento storico ed in osservanza all’art. 38 del T.U.E.L. 267/2000".