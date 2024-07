Teatro Sociale, avanti tutta con i lavori. In cerca di una nuova location anche per la stagione teatrale 2024/2025

Il completamento e la valorizzazione del polo culturale pubblico vale 1.072.843,12 euro, con una durata dei lavori di 1 anno circa. Ed ecco che il Comune di Biella anche nella nuova stagione teatrale dovrà cercare una nuova location, anche se visto il successo della 2023/2024 con molta probabilità resterà l'Odeon e qualche volta anche il Palaforum.

"Gli interventi principali previsti - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - , sono il recupero funzionale del retropalco dello storico teatro con realizzazione di un nuovo volume da destinare ad accesso per artisti, carico/scarico allestimenti e orchestre, camerone e deposito, riqualificazione degli impianti tecnologici di riscaldamento e gestione dell’aria; rifunzionalizzazione di graticcio con messa in sicurezza dell’esistente in legno e riduzione del passo dei passacavi, isolamento ed impermeabilizzazione della torre scenica, lato nord, interventi di rifacimento degli intonaci ammalorati presenti, il rinforzo delle capriate metalliche per sostenere il rifacimento della copertura ed il nuovo graticcio, la sostituzione dei pavimenti della platea e dei corridoi di distribuzione, con interventi di sostituzione pavimenti camerini esistenti, di lampade esistenti con lampade a led, il restauro dell’assito del palco in legno esistente, la sistemazione di alcuni bagni, la formazione di sistema di ancoraggio rimovibile per tre file di poltrone per dare più spazio all’orchestra e si sta valutando di sostituire anche tutte le poltroncine di platea".

Le tempistiche sono lunghe, come richiede un cantiere di questa importanza: "Ancora un'altra stagione non verrà ospitata qui al Sociale - conclude l'assessore - molto probabilmente sceglieremo di nuovo l'Odeon visto che è andata bene. Ringrazio comunque tutti per quello che si sta facendo e i cittadini che saranno ricompensati delle attese. Avremo un teatro a norma e completamente rimesso a nuovo".