Spunta un animale selvatico sulla strada, il motociclista non riesce a evitare l'impatto. È successo ieri, 28 luglio, intorno alle 21, nel comune di Piatto.

Vittima del sinistro un uomo di 66 anni, residente in paese, finito al Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.