Parigi 2024, Mouhiidine battuto: boxe azzurra grida allo scandalo

(Adnkronos) -

"Vergognatevi. Ancora una volta l'Italia è scippata". Flavio D'Ambrosi, presidente della federpugilato, usa parole durissime dopo la sconfitta dell'azzurro Abbes Aziz Mouhiidine, nonostante un grande match, contro l'uzbeko Lazizbek Mullojonov per 1-4 nel primo incontro dei 92 kg uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Pensavamo che il Cio tutelasse i pugili ed evitasse le nefandezze del passato. Niente. Siamo alle solite. L'incontro dominato da Abbes e perso con un verdetto sciagurato dimostra che niente è cambiato. Ciò mi induce a fare serie riflessioni sulla mia ulteriore permanenza in questo mondo che ho amato e che amo al di là delle misere posizioni di potere che qualcuno anela", le parole di D'Ambrosi.

"Purtroppo gli sciacalli, anche quelli più anziani, approfitteranno di questa palese ingiustizia e fermeranno anche il cambiamento che a livello nazionale il pugilato lentamente stava subendo. Sono il Presidente e devo rispondere degli insuccessi anche quando non sono a me direttamente riconducibili. Non so, quindi, se mi ricandiderò. Non so se ne troverò la forza. Intanto spero che i pugili italiani ancora in gara non subiscano lo stesso oltraggio di Abbes. Con affetto per tutto il movimento pugilistico italiano", conclude D'Ambrosi.