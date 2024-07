Sole, caldo e tanta voglia di cercare il fresco...giornata da tutto esaurito in montagna FOTO e VIDEO Benedetti per newsbiella.it

Giornata da tutto esaurito nelle nostre montagne. Complice il bel tempo oggi domenica 28 luglio sono tante le persone che hanno scelto la montagna per regalarsi un momento di relax.

Nel video che segue è stato ripreso uno scorcio dal Bocchetto Sessera, dove tante persone sono andare a camminare, godersi il paesaggio e per mangiare nei rifugi oltre che naturalmente partecipare alle diverse iniziative che sono in programma oggi in zona.