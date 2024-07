E' mancata all'affetto dei suoi cari Rosa Scavone, una vita dedicata alla famiglia.

"Si è sempre fatta in quattro per noi, prima quando eravamo bambini - raccontano i figli - e poi con i nostri figli, i suoi nipoti. Prima quando c'era ancora il papà, e poi anche quando è mancato, due anni fa. I miei hanno sempre vissuto una vita umile, semplice, la famiglia per mia mamma era tutto. Ci ha insegnato valori importanti che ci hanno aiutato a crescere e ad arrivare dove siamo arrivati oggi, non smetteremo mai di ringraziarla per questo".

Rosa Scavone lascia i figli Rocco, Claudio e Mario con le rispettive famiglie. I funerali affidati all'imprese funebri riunite Strobino Ubertalli Ape e Ubertalli, si terranno a Cossato martedì 30 luglio alle 10 partendo dalla chiesa parrocchiale dell'Assunta. IL rosario verrà recitato nella stessa chiesa domani alle 18.