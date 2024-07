Manutenzione straordinaria dell'acquedotto: possibili interruzioni a Vigliano Biellese

Cordar Spa Biella Servizi informa i cittadini di Vigliano Biellese che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dell'acquedotto comunale, si potrebbero verificare sospensioni temporanee e saltuarie della distribuzione di acqua potabile, così come improvvisi cali di pressione in alcune zone del territorio comunale.

I lavori sono previsti dalle ore 22:00 del giorno 30 luglio fino alle ore 02:00 del giorno 31 luglio. Durante questo intervallo, i residenti potrebbero riscontrare disagi legati all'acqua potabile. Cordar Spa si impegna a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile per minimizzare l'impatto sui cittadini.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti di Cordar Spa al numero 800 99 60 14. L’azienda si scusa anticipatamente per gli inconvenienti e ringrazia per la comprensione e la collaborazione.