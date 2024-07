Veglio, 83enne travolto dalla propria auto: arriva l'elisoccorso

Momenti di preoccupazione a Veglio, a pochi passi dal Municipio, dove un uomo di 83 anni, residente fuori provincia, è stato travolto dalla propria auto ed ha battuto la testa sulla strada.

Sembra proprio questa la dinamica del sinistro avvenuto nella giornata di ieri, 26 luglio. Insieme all'anziano, era presente anche la moglie, una donna di 77 anni, impegnata ad aiutare il marito nello spostamento del veicolo. Alla fine, il mezzo ha investito il pensionato, subito soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale con l'elisoccorso in codice giallo: non è in pericolo di vita.