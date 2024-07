Un ragazzo di 18 anni è finito al Pronto Soccorso, a seguito di un investimento con un'auto. È successo ieri, intorno alle 11, in piazza della Chiesa, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

Stando alle prime ricostruzioni, l'animatore di un centro estivo biellese sarebbe stato urtato dallo specchietto di un mezzo in transito mentre stava attraversando di corsa la strada. È stato subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.