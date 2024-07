Incendio boschivo tra Valdengo e Quaregna Cerreto, a due passi dalla Superstrada, in direzione di Masserano. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 27 luglio.

Sul posto sono giunte le squadre di Biella e Cossato per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito che stabiliranno le cause del rogo. Non è esclusa, infatti, la pista dolosa.