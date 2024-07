Serata da dimenticare per una donna di 43 anni, rimasta ferita in un sinistro molto particolare. Stando alle prime ricostruzioni, un pullman, in fase di manovra, avrebbe urtato un palo della segnaletica stradale, finito poi a terra. Nella caduta avrebbe colpito il capo della biellese, rimasta ferita.

È successo a Lessona nella serata di ieri, 26 luglio. In breve tempo, la malcapitata è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per un'escoriazione alla testa.