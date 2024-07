Carceri, disordini a Biella. L'Osapp lancia l'allarme: “Politica ci ha abbandonato, servono interventi urgenti”

Nei giorni scorsi trenta detenuti nel carcere di Biella si sono rifiutati di rientrare in cella in serata, ieri notte invece un detenuto ha appiccato un incendio nella sua cella. E solo grazie all'intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio è stato tratto in salvo. I due agenti e il detenuto sono rimasti intossicati e portati in Pronto Soccorso all'ospedale di Biella.

"Appena due giorni fa - interviene Gerardo Romano, vice segretario generale Osapp - a Biella pochi agenti si sono trovati di fronte a una protesta di trenta detenuti e non hanno potuto fare altro che controllare la situazione da lontano lasciando i detenuti nei corridoi. Ora si registra un grave episodio. Il detenuto per protesta ha appiccato fuoco alla propria cella. Gli agenti sono rimasti intossicati ".

La situazione sta diventando esplosiva. "Il personale di polizia penitenziaria non ce la fa più - aggiunge Gerardo Romano -. È completamente stressato di fronte a turni massacranti con dieci o quindici ore giornaliere. Il personale ha paura ad andare in servizio perché i detenuti spadroneggiano e si verificano continue aggressioni".

L'appello di Osapp è uno: "La politica ci ha abbandonato. Servono interventi urgenti. È una situazione non più procrastinabile. L’Osapp da tempo, per voce del segretario generale Leo Beneduci, ha chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del consiglio Giorgia Meloni di dichiarare lo stato di emergenza nee carceri e di commissariare il dipartimento della amministrazione della polizia penitenziaria".