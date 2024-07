Ondata di calore in arrivo sul Piemonte, previsti quasi 37 gradi in pianura (foto di repertorio)

“La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana dal bacino del Mediterraneo verso l’Europa centro-settentrionale determinerà per i prossimi giorni condizioni in prevalenza stabili, fatta eccezione per lo sviluppo di rovesci e locali temporali a ridosso delle vallate alpine, con temperature che subiranno un ulteriore rialzo nei valori massimi: in particolare nelle giornate di domenica e di lunedì sono attese punte locali di 36-37 °C sulle aree di pianura, a cui sarà associato un corrispondente aumento del disagio bioclimatico nelle ore più calde. Nella giornata di martedì è atteso un parziale ridimensionamento nei valori massimi di temperatura determinato da una maggior presenza di nubi medio basse sulle zone di pianura e collina a causa di infiltrazioni di aria più umida da est sulla Pianura Padana”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Per consentire alla popolazione, in particolare ai soggetti fragili, di adottare comportamenti e precauzioni per difendersi dagli effetti dannosi del caldo e alle istituzioni di mettere in atto tempestivamente le misure e gli interventi preventivi più efficaci per la tutela della salute, dal 15 maggio Arpa Piemonte sta sperimentando un nuovo sistema di previsione delle giornate di caldo intenso e ondate di calore, pubblicando due diversi bollettini, uno per la città di Torino e area metropolitana ed uno per i capoluoghi di provincia della regione. I bollettini sono finalizzati alla prevenzione dei danni alla salute derivanti da condizioni di caldo-umido e in particolare quello elaborato per città di Torino e area metropolitana, oltre a contenere informazioni di tipo meteorologico, riporta anche informazioni sanitarie, che si esplicitano come valutazioni del possibile eccesso di eventi sanitari derivanti dalle condizioni meteorologiche occorse e previste”.

Per valutare il livello di disagio dovuto al caldo viene utilizzato - secondo Arpa - un indice bioclimatico il WDA, Warm Day Alert, basato sulla temperatura massima e minima percepita, che è una misura di disagio dovuto alla combinazione di alte temperature ed elevata umidità. Per differenziare i livelli di disagio previsti sono stati utilizzati percentili di riferimento calcolati rispetto alla climatologia ed è stato identificato un codice colore per rendere immediata la comunicazione del livello della gravità dell’evento di caldo. In verde nessun disagio, in giallo debole, in arancione moderato e in rosso forte disagio.

“Nel 2024 sono stati registrati da un massimo di 12 giorni di disagio a Vercelli seguiti da Alessandria e Novara con 10, fino a un minimo di 4 giorni a Torino; di queste giornate solo una a Vercelli con forte disagio il 19 luglio, e una giornata ad Alessandria e a Novara entrambe il 22 luglio con disagio moderato, le altre tutte con disagio debole – si legge nella nota di Arpa Piemonte - I bollettini emessi nella giornata odierna contengono una previsione di Moderato Disagio (livello 2 – Arancione) per la Città di Torino ed Area Metropolitana per domenica 28 e lunedì 29 luglio, una previsione di moderato disagio sul Bollettino Regionale per domenica 28 luglio ad eccezione della città di Verbania e di Moderato Disagio diffuso per lunedì 29 luglio quando è atteso un livello 3 di Forte Disagio per le città di Asti, Novara e Vercelli”.