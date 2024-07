A Occhieppo Superiore aperto un cantiere di lavoro per 1 disoccupato

Il Comune di Occhieppo Superiore ha ottenuto il finanziamento per realizzare un cantiere di lavoro per 1 disoccupato in condizione di particolare disagio sociale, da impiegare in lavori da cantoniere e manutenzione.

Il periodo di lavori è dal prossimo 1° settembre al 27 marzo 2025 per un impegno settimanale di 30 ore.

Le domande devono essere presentate entro le 12 del 31 luglio , secondo le modalità indicate dal bando, consultabile al link https://www.comune.occhieppo-superiore.bi.it/Dettaglionews?IDNews=290485 , dove è pubblicato anche il modello della domanda.