Consiglio comunale a Cossato: seduta pubblica per discutere bilanci e sviluppi futuri

Il Comune di Cossato si prepara ad affrontare una seduta del Consiglio Comunale che si terrà il 30 luglio 2024, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare di Villa Berlanghino. La riunione avrà una sessione ordinaria di prima convocazione, mentre una seconda convocazione è fissata per il 31 luglio alla stessa ora, qualora fosse necessaria. L’ordine del giorno include una serie di questioni che spaziano dall’approvazione di bilanci alla pianificazione strategica, offrendo ai cittadini un quadro chiaro delle iniziative e delle politiche che l’amministrazione intende portare avanti.

La sessione inizierà con la presa d’atto dei verbali delle sedute precedenti del 14 febbraio e 17 aprile 2024, momenti fondamentali per consolidare le decisioni e le discussioni precedenti. Seguiranno le comunicazioni ufficiali del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco, in cui si discuteranno le recenti attività del comune e si forniranno aggiornamenti sui progetti in corso.

Un altro punto saliente dell’incontro sarà dedicato alle interpellanze e interrogazioni, che daranno modo ai consiglieri comunali di sollevare questioni rilevanti e cercare risposte su vari aspetti della gestione cittadina. Questo momento di dialogo istituzionale rappresenta un'opportunità per mettere in luce le esigenze dei cittadini e favorire un confronto costruttivo.

Tra i temi principali si discuteranno l’assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026 e la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Questi passaggi sono cruciali per assicurare una gestione trasparente e responsabile delle finanze pubbliche. Inoltre, il Consiglio prenderà atto della comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva, un aspetto chiave per comprendere come l'amministrazione intende rispondere a eventuali imprevisti finanziari e garantire il corretto funzionamento delle attività comunali. Si informa che l’accesso al pubblico nella Sala Consigliare sarà consentito nei limiti di capienza.