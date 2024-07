Il Colonnello Giacometti Comandante Provinciale dei Carabinieri in visita alla Comunità di Caprile

Oggi la nostra comunità di Caprile ha avuto l'onore di ricevere la visita del Colonnello Giacometti, Comandante Provinciale Carabinieri di Biella, accompagnato dal Maresciallo Casedda, Comandante della Stazione di Crevacuore, competente per il nostro territorio. Il Colonnello, incuriosito dai vari articoli apparsi su giornali locali riguardanti i lavori di pubblica utilità svolti spontaneamente dai ragazzi della comunità Aise a favore del territorio, ha chiesto di poterci conoscere personalmente, nell'ottica di una collaborazione tra istituzioni ed associazioni impegnate a favore della legalità.



Il Colonnello ha ascoltato con grande interesse la presentazione del Presidente Müller e dell’educatore Perrotta sulla storia, i metodi di lavoro e il tipo di utenza della nostra comunità. Successivamente, il Comandante ha accettato di incontrare i nostri ospiti per un momento di condivisione informale e improvvisato, risultato molto bello e significativo. Sia il Colonnello che i nostri ragazzi hanno raccontato esperienze personali, creando un dialogo aperto e sincero.



Il Colonnello, con una piacevole combinazione di umanità e senso del dovere, ha conquistato i nostri ragazzi, che si sono sentiti molto considerati dalla visita di un alto ufficiale. Il Presidente Müller ha ringraziato i Comandanti sia per il piacere dato ai ragazzi sia per il contributo a una maggiore conoscenza reciproca, funzionale ad una sempre maggiore integrazione della comunità sul territorio.