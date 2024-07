Asad Biella: una stagione ricca di soddisfazioni

Si è conclusa ufficialmente con le ultime gare la stagione 2023-2024 di ASAD Biella. Un’annata di grandi soddisfazioni, affrontata come sempre con tanto entusiasmo da parte di tecnici, atleti, volontari e famiglie.

Parla il presidente Charlie Cremonte: «È stata un'annata ricca di emozioni, con tante attività ed eventi che hanno visto la partecipazione attiva e appassionata di atleti, famiglie e sostenitori. Grazie anche al fondamentale contributo della Regione Piemonte, abbiamo potuto affrontare e superare tante nuove sfide, garantendo un programma variegato e di alta qualità. La collaborazione con le istituzioni locali ha permesso di valorizzare il nostro territorio e promuovere i valori dello sport e della sana competizione».

Ecco alcuni dei momenti salienti della stagione.

- Eventi organizzati sul territorio Regionali e Interregionali:

ASAD Biella ha organizzato con successo diversi eventi sportivi inclusivi, come i Giochi Regionali di Golf di Special Olympics, le tappe del torneo di Special Basket e di Special Football, ai quali gli atleti ASAD hanno partecipato con impegno e determinazione.

- Trasferte:

Sono state organizzate numerose trasferte, offrendo agli atleti l'opportunità di confrontarsi con realtà sportive di altre regioni e di crescere sia a livello sportivo sia umano. Atleti che sono stati protagonisti in tutta Italia: a La Spezia per i “Play The games 2023”, a Entracque, Sestriere e Pragelato per i “Giochi Nazionali Invernali” di Special Olympics, a Cuneo per i regionali di atletica e la tappa di “Special Basket”, a Vicenza, Montecatini Terme, Salsomaggiore Terme, Lignano Sabbiadoro per i “Play The Games 2024” con le discipline di nuoto, golf, bowling, atletica, pallavolo, rugby, bocce.

Senza dimenticare le tappe dei tornei “Special football” e “Special Basket” in Piemonte, Lombardia e Liguria con le finali ad Albenga e La Spezia.

Prosegue Cremonte: «Un ringraziamento speciale a tutti gli atleti che, con il loro spirito di sacrificio e la loro passione, sono stati i veri protagonisti di questa stagione. Continuate a inseguire i vostri sogni e a dare il meglio in ogni occasione. Un altro grazie va a tutti i volontari, allenatori, dirigenti e sponsor che, con il loro impegno e dedizione, hanno reso possibile tutto questo. Il vostro supporto è stato e continuerà ad essere essenziale per il successo del nostro progetto di sport e inclusione. Ci auguriamo che questa stagione sia stata per tutti un'esperienza formativa e gratificante e non vediamo l'ora di ripartire insieme per una nuova, entusiasmante annata sportiva».

