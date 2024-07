Alessandro Bottazzi navigato da Luigi Bariani sulla consueta Opel corsa gsi sara’ protagonista nel weekend del 6° Rally historic di Salsomaggiore Terme in provincia di Parma. Numero 10 sulle portiere per l’inedito equipaggio griffato Rally & co che affronterà le 7 prove speciali per 50 km cronometrati con l’intento di vincere la classe 1.600 ed entrare nella top ten assoluta.