Capita anche questo nelle seconde case, dove il bottino dei ladri consiste in suppellettili o mobili, magari anche di un certo valore. E' capitato a Occhieppo Superiore ieri, 24 luglio, in una seconda casa, al momento non abitata, e dove i malfattori hanno potuto agire indisturbati. Sul posto ad effettuare i rilievi si sono portati i Carabinieri che hanno anche raccolto la denuncia del proprietario.