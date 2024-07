Estate al Piazzo sotto tono. Gestori dei locali e commercianti: "La gente non si fida a prendere l'ex funicolare senza finestrini"

L'ex funicolare torna a fare parlare di sè, ma questa volta non perchè si è fermata. "Il problema - spiegano i gestori dei locali - è che alla sera sì, lavoriamo, ma di giorno il Piazzo è deserto. Negli anni addietro c'era chi veniva su per fare una passeggiata, prendersi il gelato, godersi la frescura e il panorama, adesso non si fidano a prendere l'ex funicolare".

Il problema qual è? Non ci sono finestrini e con il caldo la cabina diventa rovente. "In funzione ce n'è sempre solo una di cabina - spiegano -. Con il caldo di questi giorni diventa un forno, e la gente ha paura a prenderla perchè se rimane bloccata ha timore di restare dentro e non riuscire a resistere. Purtroppo che si ferma non è una novità, e come fai se non puoi nemmeno aprire un finestrino e sopra la testa hai un sole che spacca le pietre?".

Alla sera il clima è completamente differente: "Per fortuna la gente adesso sa che l'ascensore chiude alle 22 e parcheggia al Bellone - concludono - , ma si deve pensare a risolvere il problema anche di giorno perchè a prendere l'ex funicolare è solo qualche straniero che non sa come funziona e si azzarda. Ma anche chi abita qui adesso in questo periodo evita di prenderla per non restare chiuso dentro con queste temperature".