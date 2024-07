A Viverone tornano i Campionati Italiani di nuovo pinnato in acque libere

Anche quest'anno, a Viverone, ritornano i Campionati Italiani di nuoto pinnato in acque libere. Le gare sono in programma venerdì 26 e sabato 27 luglio nello specchio d'acqua di fronte al Bar Marinella. Si comincia alle 9 e alle 14.30 ma gli orari possono variare per esigenze tecniche.